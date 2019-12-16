Fahriye Evcen nisan ayında kucağına aldığı oğlu Karan Özçivit'in fotoğrafını paylaşarak kendi Instagram hesabında beğeni rekoru kırdı. Çift, oğullarını aylardır köşe bucak saklıyordu. İki gün önce ise Instagram'dan ilk fotoğrafını paylaşmıştı.

Karan'a yorum yağmuru

Daha doğmadan adına Instagram hesabı açılan Karan Özçivit ise sosyal medyaya damga vurdu. Binlerce sosyal medya kullanıcısının hayranlık dolu mesajlarının yanı sıra ünlü isimler de Karan bebeğe kayıtsız kalmadı. Demet Akalın, Deniz Seki, Ebru Polat gibi ünlüler Evcen'in paylaşımına yorum yaptı. Fahriye Evcen daha sonra tüm yorumları sildi ve fotoğrafı yorumlara kapattı.

Doğmadan 1 milyon dolar teklif edilmişti

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit 2017’de evlenmiş, oğulları Karan da 9 ay önce dünyaya gelmişti. Çifte, Karan’ın bir kare fotoğrafı karşılığında astronomik rakamlar teklif edilmişti. En son Dubai’deki bir dergi 1 milyon dolar önermişti. Ancak ikisi de “Hayır” demişti.



