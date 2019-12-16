Fahriye Evcen'in Karan'la olan fotoğrafı rekor kırdı
Nisan ayında anne olan Fahriye Evcen, geçen günlerde oğluyla ilk defa 3 fotoğraf paylaştı. Fotoğraflar yaklaşık 3 milyon beğeni aldı.
Fahriye Evcen nisan ayında kucağına aldığı oğlu Karan Özçivit'in fotoğrafını paylaşarak kendi Instagram hesabında beğeni rekoru kırdı. Çift, oğullarını aylardır köşe bucak saklıyordu. İki gün önce ise Instagram'dan ilk fotoğrafını paylaşmıştı.
Karan'a yorum yağmuru
Daha doğmadan adına Instagram hesabı açılan Karan Özçivit ise sosyal medyaya damga vurdu. Binlerce sosyal medya kullanıcısının hayranlık dolu mesajlarının yanı sıra ünlü isimler de Karan bebeğe kayıtsız kalmadı. Demet Akalın, Deniz Seki, Ebru Polat gibi ünlüler Evcen'in paylaşımına yorum yaptı. Fahriye Evcen daha sonra tüm yorumları sildi ve fotoğrafı yorumlara kapattı.
Doğmadan 1 milyon dolar teklif edilmişti
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit 2017’de evlenmiş, oğulları Karan da 9 ay önce dünyaya gelmişti. Çifte, Karan’ın bir kare fotoğrafı karşılığında astronomik rakamlar teklif edilmişti. En son Dubai’deki bir dergi 1 milyon dolar önermişti. Ancak ikisi de “Hayır” demişti.