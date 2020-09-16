Bodrum tatilinden dönen Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen önceki akşam Etiler’deki Elbet Restaurant’taydı. Çift koronavirüs nedeniyle hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye özen gösterdi. Yeni aldıkları 2 milyon TL değerindeki Porsche Cayanne marka otomobilleri ile dikkat çektiler. Fahriye Evcen’in kolundaki Rolex Datejust Gold saatin fiyatı ise 170 bin TL’ydi.

‘Kuruluş Osman’ dizisi için saçlarını kısacık kestirip sakal bırakan Burak Özçivit böyle çok rahat ettiğini söyledi.

'Yeni imajına bayıldım'

Fahriye Evcen, “Eşinizin yeni imajını beğendiz mi?” sorusuna “Ben onun her halini çok beğeniyorum ve seviyorum. Bu imajına da bayıldım, çok yakıştı” yanıtını verdi. Oğlu Karan’a hamile kaldığından beri ekrandan uzak kalan oyuncu, yeni sezon için görüştüğü projeler olduğunu söyleyip “Ekrana dönersem bebeğimize ailelerimiz bakacak” diye konuştu.

'Tek başına oynayacak'

Fahriye Evcen’in Nisan 2019’da dünyaya gelen oğlu Karan ile bir reklam filmi için kamera karşısına geçeceği iddia edilmişti. Oyuncu, “Böyle bir şey düşünmüyoruz” dedi. Burak Özçivit ise “Karan tek başına oynayacak” diye espri yaptı.