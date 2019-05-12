Fahriye Evcen, oğlu Karan'la ilk kez paylaşım yaptı

Oyuncu Fahriye Evcen geçen ay dünyaya gelen oğlu Karan'ı uyutmak için 'Sen Bir Aysın' ninnisini söyledi

12 Mayıs 2019, Pazar 15:11 Son Güncelleme:
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Fahriye Evcen, oğlu Karan'la ilk kez paylaşım yaptı

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebekleri Karan nisan ayında dünyaya gelmişti.

Karan'ın fotoğrafını doğumdan bu yana paylaşmayan çiftten Fahriye Evcen, ilk paylaşımını 'Anneler Günü'nde yaptı.

Oğlunu uyutmak için ninni söylerken çektiği videoları Instastory'de paylaşan Fahriye Evcen böylelikle Karan'la ilk paylaşımına imza attı.


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