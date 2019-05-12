Fahriye Evcen, oğlu Karan'la ilk kez paylaşım yaptı
Oyuncu Fahriye Evcen geçen ay dünyaya gelen oğlu Karan'ı uyutmak için 'Sen Bir Aysın' ninnisini söyledi
2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebekleri Karan nisan ayında dünyaya gelmişti.
Karan'ın fotoğrafını doğumdan bu yana paylaşmayan çiftten Fahriye Evcen, ilk paylaşımını 'Anneler Günü'nde yaptı.
Oğlunu uyutmak için ninni söylerken çektiği videoları Instastory'de paylaşan Fahriye Evcen böylelikle Karan'la ilk paylaşımına imza attı.