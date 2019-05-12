Fahriye Evcen, oğlu Karan'la ilk kez paylaşım yaptı

Fahriye Evcen, oğlu Karan'la ilk kez paylaşım yaptı Oyuncu Fahriye Evcen geçen ay dünyaya gelen oğlu Karan'ı uyutmak için 'Sen Bir Aysın' ninnisini söyledi