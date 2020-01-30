Faik Öztürk, Safiye Soyman’ın sırrını ele verdi

Diamonds of Turkey Awards (Türkiye’nin Elmasları Ödülleri), 28 Ocak’ta Hyatt Regency İstanbul Ataköy Otel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Serdar Ortaç, Merve Özbey gibi popçuların katıldığı gecede Ayla Çelik ‘Daha Bi Aşık’ şarkısıyla şimdiden 2020’nin ilk ödülünü aldı.

"3 korse giymeden dışarı çıkmıyor”

Faik Öztürk de hayat arkadaşı Safiye Soyman’ın sırrını ele verdi. “Bizimki, benim kiloma kafayı takmış. Ama kendine bakmıyor, 3 korse giymeden dışarı çıkmıyor” dedi.



