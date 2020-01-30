Magazin Faik Öztürk, Safiye Soyman’ın sırrını ele verdi

Faik Öztürk, Safiye Soyman’ın sırrını ele verdi

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Faik Öztürk, Safiye Soyman’ın sırrını ele verdi

Türkiye’nin Elmasları Ödülleri törenine katılan Faik Öztürk, hayat arkadaşı Safiye Soyman’ın sırrını ele verdi. Hakan KIRARSLAN/ POSTA

30 Ocak 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Diamonds of Turkey Awards (Türkiye’nin Elmasları Ödülleri), 28 Ocak’ta Hyatt Regency İstanbul Ataköy Otel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Serdar Ortaç, Merve Özbey gibi popçuların katıldığı gecede Ayla ÇelikDaha Bi Aşık’ şarkısıyla şimdiden 2020’nin ilk ödülünü aldı.

"3 korse giymeden dışarı çıkmıyor”

Faik Öztürk de hayat arkadaşı Safiye Soyman’ın sırrını ele verdi. “Bizimki, benim kiloma kafayı takmış. Ama kendine bakmıyor, 3 korse giymeden dışarı çıkmıyor” dedi.


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