Faik Öztürk tavlada yenildi, tansiyonu çıktı!

Covid-19 önlemleri nedeniyle otelde görevli olan hemşire, Faik Öztürk'ün tansiyonunu ölçerek, iyi olduğunu ama daha fazla oyuna devam etmemesi gerektiğini söyledi. İddialı tavla oyununu kaybeden Öztürk, Bülent Kaya'ya üç takım yazlık koleksiyon alacak. Anlaşmaya göre tavlayı kaybeden Faik Öztürk paraları ödeyecek, ikilinin yakın dostu Seda Sayan koleksiyonu seçecek.







