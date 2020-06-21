Magazin Faik Öztürk tavlada yenildi, tansiyonu çıktı!

Faik Öztürk tavlada yenildi, tansiyonu çıktı!

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Faik Öztürk tavlada yenildi, tansiyonu çıktı!

Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, önceki gün Bodrum'da, Azka Müzik'in patronu Bülent Kaya ile tavla oynadı. Art arda aldığı yenilgilerle tansiyonu çıkan Öztürk'e otel sağlık ekibi müdahale etti.

21 Haziran 2020, Pazar 09:49 Son Güncelleme:
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Covid-19 önlemleri nedeniyle otelde görevli olan hemşire, Faik Öztürk'ün tansiyonunu ölçerek, iyi olduğunu ama daha fazla oyuna devam etmemesi gerektiğini söyledi. İddialı tavla oyununu kaybeden Öztürk, Bülent Kaya'ya üç takım yazlık koleksiyon alacak. Anlaşmaya göre tavlayı kaybeden Faik Öztürk paraları ödeyecek, ikilinin yakın dostu Seda Sayan koleksiyonu seçecek.


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