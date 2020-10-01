Faiz gelirinden alınan stopajda büyük indirim yapıldı

Pandemi nedeniyle küresel ekonomide başlayan durgunluk ve ağustos ayında döviz kurlarında yaşanan dalgalanma TL’de değer kaybına yol açmıştı. Bu kaybın önüne geçmek isteyen Merkez Bankası art arda önlemler aldı. Fonlama maliyetini artıran ve piyasadaki fazla likiditenin çekilmesini sağlayan bu adımların ardından TL faizlerde yükseliş başladı. Bu yükseliş mevduatta da kendini hissettirmişti.

Hızla artışa geçti

Son olarak geçen hafta Merkez Bankası, politika faizini iki yıl aranın ardından 2 puan artırarak 10.25’e yükseltmişti. Bu artışla kredi ve mevduat faizleri bir tık daha yükseldi. Kredi maliyeti artsa da TL birikimi olanlar bu süreçte mevduattan daha fazla gelir elde etmeye başladı. Dün, döviz yerine TL yatırımını daha da cazip kılacak ve teşvik edecek yeni düzenlemler devreye girdi.

Uzun vade daha avantajlı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile vadelere göre TL mevduatlara ödenen faizden kesilen stopaj (vergi) kademeli olarak düşürüldü. Buna göre; 6 aya kadar (6 ay dahil) TL vadeli hesaplar için yüzde 15’lik kesinti yüzde 5’e, 1 yıla kadar olan (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12’lik kesinti de yüzde 3’e düşürüldü. 1 yıldan uzun vadelide ise yüzde 10 olan vergi sıfırlandı.

Yıl sonuna kadar fırsat

Karar dün itibarıyla yürürlüğe girdi. Uygulama yıl sonuna kadar geçerli olacak. Yeni uygulamadan kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren vadeli mevduat hesabı açanlar veya vadesi bu süre içinde yenilenecek hesaplara ödenecek faizlere ve kâr paylarına uygulanacak. Bu fırsattan yararlanacak mevduat sahipleri, daha az vergi kesileceği için yüzde 10 civarı artıya geçecek.

Ne kadar fark edecek?

100 bin liralık bir mevduat için hesaplama yapalım. Vatandaş parasının çoğunu 1-3 ay vadeli mevduatta değerlendiriyor. Bu kapsamda 32 gün vade, faiz avantajı olduğu için de sık tercih ediliyor. Bu vadede uygulanan stopaj yüzde 15’ten 5’e düşerken, mevduat faizi de yüzde 13.5’lere yükselmiş durumda. 100 bin lira 32 gün vadede yüzde 13.5 faizle brüt 1.188 lira, yüzde 15 stopaj kesintisiyle 1.010 lira net getiri sağlarken, vade sonu toplam varlık 101 bin 10 lira oluyordu. Şimdi ise brüt gelirden kesilecek vergi yüzde 5 olacağından vade sonunda 101 lira daha fazla yani 1.121 lira net gelir elde edilecek. Vade sonu toplam para ise 101 bin 121 lira olacak.

'Hoş geldin'le kazancını artır

Birçok özel banka yeni müşteri kazanmak adına ‘hoş geldin kampanyası’ kapsamında mevduat faizlerinde kişiye özel oranlar sunabiliyor. Örneğin, bankanın 100 bin lira için normal faizi 10 iken, yeni açılan hesaba bu oran yüzde 13.50 olarak uygulanabiliyor. Avantajlı faiz 90 güne kadar geçerli olabiliyor.

Dövizdeki stopajlar ne durumda?

Vade 6 ay veya daha az ise yüzde 20.

6 aydan uzun, 1 yıl veya daha kısa ise yüzde 20.

1 yıldan uzunsa yüzde 18.

Altın ve döviz alımında vergi düştü

Dövize talebi frenlemek için alınan önlemlerden biri de kambiyo işlemlerinde uygulanan Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi’nin (BSMV) artırılmasıydı. Mayıs ayında döviz ve altın alımlarında bu vergi binde 2’den yüzde 1’e çıkarılmıştı. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile BSMV, binde 2’ye indirildi. Böylece örneğin; 10 bin dolarlık döviz ve altın alımında 100 dolar olan vergi 20 dolara düşmüş oldu. Dövize ilginin azaltılması için artırılan BSMV nedeniyle, sattığı altın ve dövizi yerine koyduğunda yüklü miktarda vergi ödemekten çekinen vatandaşın, döviz satmaktan kaçındığı ifade ediliyordu.

Dolar yeni kararla geriledi

Stopaj oranlarının düşürülmesi ve döviz-altın alımındaki verginin yüzde 1’den binde 2’ye çekilmesiyle döviz geriledi. Güne 7.81’den başlayarak 7.84’e çıkan dolar, bu düzenlemelerin de etkisiyle 7.74’lere kadar geriledi. Günü 7.77 seviyesinden tamamladı. Euro ise 9.19 liradan 9.05’e kadar geriledikten sonra günü 9.07’den kapadı. Gram altında da dövize ve ons altına bağlı geri çekilme yaşandı. 6 liraya yakın değer kaybeden 24 ayar külçe altının gramı 467 liraya kadar geriledikten sonra 470 lirada dengelendi. Borsa İstanbul ise bankalar öncülüğünde yüzde 1.96 yükselişle günü 1145.24 puanla tamamladı.







