Faiz indirimi yaradı toparlanma hızlı

Kimi piyasalara likidite enjekte ederken kimi faizlerde indirime gitti. Bu süreçte Türk iş dünyasının gözü de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’daydı. Uysal, önceki gün Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ’nın (BTSO) Meclis toplantısında beklenen açıklamayı yaptı. Faizlerdeki indirimlerin kredi ve mevduat faizlerine güçlü bir şekilde yansıdığını belirten Murat Uysal, ekonomideki toparlanmanın son dönemde güç kazandığını söyledi. Toparlanmanın süreceğini belirten Uysal, “Enflasyonu düşürmeye odaklı temkinli para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında 2020 sonu enflasyon tahminimizi yüzde 8.2 olarak koruduk. Enflasyonun 2021 yılsonunda yüzde 5.4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Temkinli duruş

Enflasyondaki düşüşün hedefledikleri düzeyde seyretmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğine dikkat çeken Uysal, “Merkez Bankası olarak fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme amaçlarımız doğrultusunda elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz” dedi. Uysal, reel döviz kurunun mevcut seviyesiyle Türkiye’nin küresel ticaret pazarında sahip olduğu rekabet gücünü desteklediğini de ifade etti.

Toplantının ardından BTSO Başkanı İbrahim Burkay (solda), Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’a fidan sertifikası ve Bursa’yı simgeleyen hediye takdim etti.

Adımlar yerinde

BTSO Başkanı İbrahim Burkay da hükümetin dengelenme, değişim ve disiplin parolasıyla başlattığı adımları yerinde bulduklarını ifade ederek, “İç piyasayı canlandıran, sermaye girişini hızlandıran ve yatırımları canlandıran stratejik hamlelerin sürdürülmesi en büyük temennimizdir. Diğer taraftan faiz oranlarının G-20 ülkeleri ortalaması olan yüzde 6 seviyesine düşürülmesi rekabet gücümüzün artırılması adına ulaşılması gereken en önemli hedeflerden biridir” diye konuştu.

MURAT GÜLDEREN





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