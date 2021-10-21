Ekonomi Faiz kararı bekleniyor! Gözler Merkez Bankası'nda

Faiz kararı bekleniyor! Gözler Merkez Bankası'nda

Ekonomi

Faiz kararı bekleniyor! Gözler Merkez Bankası'nda

Son dakika faiz haberi... Türkiye'de piyasaların gözü kulağı bugün Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası son toplantısında politika faizini yüzde 19'dan 18'e düşürmüştü. Peki, Merkez Bankası'nın bugünkü kararı ne olacak? İşte detaylar...

21 Ekim 2021, Perşembe 08:56 Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.

EKONOMİSTLER İNDİRİM BEKLİYOR

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 6 ekonomist politika faizinin yüzde 18'de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

ATAMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN 2 İSİM DE YER ALACAK

Geçtiğimiz günlerde ataması gerçekleştirilen MB Başkan Yardımcısı Taha Çakmak ile PPK Üyesi Yusuf Tuna da toplantılarda yerini alacak.

EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI TOPLANTISINDAN HANGİ KARAR ÇIKMIŞTI?

Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

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