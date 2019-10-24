Faiz yarışı sürüyor! Kredide kazandıran hesap

Konutta yüzde 0.99’a inen faizler, taşıt ve tüketici kredilerinde de cazip hale geldi.

GÖZLER MERKEZ’DE

Merkez Bankası’nın bugünkü Para Politikası Kurulu’nda da 100-150 puanlık bir indirim yapması bekleniyor. Şu anda güncel politika faizi yüzde 16.50.Günlük acil nakit ihtiyacı için tercih edilen tüketici/ ihtiyaç kredi fazilerinde faizler yüzde 1.18’en başlıyor.

Faizler vadelere göre değişiyor. Ancak biz en çok tercih edilen 3 yıl (36 ay) vadeye yönelik bir hesaplama yaptık. TABLO’ya bakarak bankaya gitmeden hesabınızı yapabilirsiniz.