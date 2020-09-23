Faizde makas açıldı

Kamu bankalarının 1 Haziran’da devreye aldığı kampanyalarla faizler tarihi dip seviyelere gerilemişti. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, tarihin en düşük faiz oranlarıyla konuttan otomobile kadar vatandaşın elini rahatlatacak 4 kredi paketini devreye alırken, özel bankalar da faiz düşüşüne eşlik etmişti. Böylece sıfır konutta faiz yüzde 0.64’e, ikinci el konutta 0.74’e, taşıtta 0.69’a, ihtiyaç kredilerinde de yüzde 0.88’e kadar düşmüştü.

Merkez devreye girdi

Düşük faizler konut ve taşıtta rekor satış oranlarını da beraberinde getirmişti. Ancak döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından TL’deki değer kaybının önüne geçmek için Merkez Bankası devreye girerek çeşitli önlemler aldı. Fonlama maliyetini artıran ve piyasadaki fazla likiditenin çekilmesini sağlayan bu adımlarla, kredi faizleri de artışa geçti. Bu durum ihtiyaç ve taşıt kredisi faizlerine de yansıdı. İhtiyaçta 0.88 olan faizler 1.89’lara çıkarken, taşıtta ise 0.69’dan 1.49’a yükseldi.

Sabitte limit var

İhtiyaç kredilerinde en dikkat çeken şey, bazı bankaların kredi miktarına göre çok farklı faiz oranları belirlemesi oldu. Yani 10 bin liralık bir ihtiyaç kredisinde 1.73 faiz uygulayan bir banka, 20 bin lirada ise bu faizi 1.55’e kadar indirebiliyor. Bazı bankalar ise sabit faiz uyguluyor. Sabit faizlerde 1 milyon liraya kadar aynı faizi uygulayan bankalar varken, bazıları da krediye 50 bin liralık limit koyuyor.

Erteleme sona erdi

Pandemi şartlarında nakit akışı bozulan vatandaşların ödemelerini düzenli ve rahat şekilde yapabilmelerini sağlamak adına 6 ay süreyle geri ödemesiz kredi imkanı sunulmuştu. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank’ın yer aldığı kamu bankaları üzerinden başvuruda bulunan ve aranılan şartları taşıyan kişilere 6 ayı ödemesiz dönemli olmak üzere 10 bin liraya kadar temel ihtiyaç kredisi verilmişti. Nisan ve mayıs ayında devam eden kredi verme işlemleri sonrasında tanınan 6 aylık erteleme sürecinin sonuna gelindi.

30 ay sürecek

6 aylık süreyi tamamlayan vatandaşlar için ilk taksit ödemesi ekim ayı itibarıyla başlayacak. Buna göre; 5 bin lira kredi çeken ekimden itibaren 30 ay boyunca 188 lira, 7.500 lira kredi çeken 282 lira, 10 bin lira kredi çeken ise 376 lira ödeyecek. Kredi borcunun gününde ödenmemesi durumunda günlük faiz işletilirken kişinin kredi notu düşürülüyor. Bu da bir sonraki kredi kampanyasından yararlanma ihtimalini azaltıyor. Bu anlamda taksitlerin zamanında ödenmesi önemli.

Markaya göre farklı oran

Taşıtta hem kamu bankalarının kredi kampanyalarının sona ermesi hem de pandemi nedeniyle araç üretiminde yaşanan sıkıntılar fiyatlara yansıdı. İkinci el piyasasında fiyatlar birinci el araçlarla yarışır hale geldi. Bu nedenle ister sıfır ister ikinci el araç alacaklar, peşinatın üstünü krediyle tamamlamak zorunda kalıyor. Bu kapsamda bazı bankalar otomobil markalarına göre farklı kredi avantajı sunabiliyor. Ancak çoğu bankada taşıt kredileri yükseldi ve sıfır-ikinci el kredi faiz farkı kalmadı.







