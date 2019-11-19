Faizler düştü konut satışları hız kazandı

Yüzde 1’in altı

Merkez Bankası’nın son üç toplantıda 10 puanlık faiz indirimi, bankaların konut kredi faizlerini yüzde 1’in altına çekmesiyle konut satışları hızlandı. Son üç aydaki hareketle birlikte satışlar 1 milyon barajını geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı ekim ayı verilerine göre; 10 ayda toplam konut satışı 1 milyon 8 bin 283’e ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyon 148 bin 927 adetti.

142 bini aştı

Satışlar halen geçen yılın gerisinde olsa da son 3 aydaki toparlanma moral verdi. Ekimde satılan konut adedi 142 bin 810. Bunda hiç şüphesiz ipotekli (kredili) satışların payı çok büyük.

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 525 artışla 50 bin 411 konut için kredi kullanıldı. 10 aylık kredili satışlar ise 238 bin 319’a ulaştı. Kredili satışların toplam içindeki payı yüzde 23.6 oldu. Yaklaşık olarak her 4 konuttan biri krediyle satıldı.

Yabancı rekora doğru

Yabancılara yapılan konut satışları ise ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.9 azalarak 4 bin 272 oldu. Yabancıya satışta bu ay gerileme yaşansa da 10 aylık toplamda 40 bin barajına yaklaşıldı.

10 ayda 36 bin 197 konut yabancılara satılırken, geçen yıl bu rakam 30 bin 431’di. 2018’de yabancılara 39 bin 663 konut satılmıştı. Yabancıya satışta rekor beklentisi güçlendi.

İkinci el önde

İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, “Faizlerin konut satışları üzerindeki etkisi ekim satışlarında bir kez daha ve çok net şekilde kendini gösterdi” diyerek, şu açıklamayı yaptı: “Ancak resmin geneline bakıldığında, ipotekli satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 23.6’ya düştü.

Yani yıllık yüzde 33 olan ortalamanın çok altında. Ayrıca konut kredisindeki denge ikinci el konut satışlarında yoğunlaştı. İkinci el konut satışında kullanılan kredi oranı da yüzde 55’ten yüzde 65’e yükseldi.”

MELTEM KARA SÖYLEYENOĞLU / POSTA