Faizlerde bahar havası

Bankalar, yüksek faize karşı teker teker hamle yapıyor. İlk hamle VakıfBank’tan gelmiş, banka konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç kredi faiz oranlarını aşağı çekmişti. Şimdi de Ziraat Bankası konut ve ihtiyaçta faiz oranlarını düşürdü. Diğer bankalardan da indirim hamleleri bekleniyor.

4 MART'TA BAŞLIYOR

Ziraat Bankası, son dönemde ekonomide yaşanan olumlu gelişmeleri ve maliyetlerde görülen iyileşmeyi müşterilerine yansıtmak amacıyla konut kredisi faiz oranlarını 4 Mart Pazartesi’den itibaren 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 1.28’e indirdi. İhtiyaç kredilerinde de 60 aya kadar vadelerde faiz oranını aylık yüzde 1.53’e düşürdü.

DESTEĞE DEVAM

Bankadan yapılan açıklamada, “Her gelir grubunda yer alan müşterilerin kullanımına sunulan bu imkanlar ile gerek konut ihtiyacı olan vatandaşlara gerekse de konut üreticisi firmalara önemli bir destek sağlanmasının yanı sıra ihtiyaç kredilerinde de müşterilere maliyet avantajı sağlanacak” denildi.

Kredi faizlerinde mart, nisan gibi düşüşün hızlanması bekleniyordu. Merkez Bankası’nın verilerine göre; ortalama yıllık ihtiyaç kredi faizi 22 şubat itibarıyla yüzde 25.46. buna göre; aylık ihtiyaç kredisi faizi yüzde 2.12. konut kredisi faizi de piyasada ortalama yıllık 21.47, aylık da 1.78 seviyesinde.