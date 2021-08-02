Faizsiz acil kredi desteği! Bakan Varank açıkladı...

Varank, “Teminat sıkıntısı çeken işletmelerimiz için Kredi Garanti Fonu devrede olacak. Devletimiz tüm imkanlarıyla sel ve yangın felaketlerinden etkilenen vatandaşlarımızın yanında” dedi.

KART TAKSİTİ İKİYE KATLANDI

Bu arada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da selden etkilenen bölgelerde kredi kartı taksitlerinin 1 Ocak 2022’ye kadar iki katına çıkarıldığını bildirdi. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesince alınan karara göre ise kredi vadelerinin hem yeni kullandırılacak hem de yeniden yapılandırılacak krediler için yönetmelikteki sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca belirleneceği aktarıldı.