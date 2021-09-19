Faizsiz konut kredisi, ÖTV’siz araç hakkı… İşte detaylar…

Bugün ‘19 Eylül Gaziler Günü’. Şehit ve gazilerin vatan için yaptıkları fedakarlıklar asla unutulmayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu özel gün kapsamında açıklamalarda bulundu ve eğitimden ulaşıma kadar devletin sağladığı desteklere dikkat çekti. “Her zaman şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın yanındayız” diyen Bakan Yanık sözlerine şöyle devam etti:

TAM 100 YIL ÖNCE BUGÜN!

“Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından 19 Eylül 1921’de TBMM tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşal’ rütbesi ile ‘Gazi’ unvanı verildi. Bundan dolayı 19 Eylül ‘Gaziler Günü’ olarak kutlanıyor. Şehit ve gazilerin vatan için yaptıkları fedakarlığa minnet duyuyoruz. Onların hakları hiçbir şekilde ödenemez.”

KAMUDA 46 BİN 127 İSTİHDAM

Bakan Yanık, kamuda istihdam imkanına ilişkin şu bilgileri paylaştı: “2002 yılında şehit yakınlarımız için 1 kişilik olan istihdam hakkını 2’ye çıkardık. Gazi ve gazi yakınlarımız gibi vazife malulü ve sivil terör mağdurlarının malullerine de 1 istihdam hakkı getirdik. 16 Eylül 2021 Perşembe günü yaptığımız 278 atama ile kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısını 46 bin 127’ye ulaştırdık.”

EĞİTİM ÖĞRETİMDE MUAFİYET

Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına üniversitelerde açıköğretim ve ikinci öğretimde katkı payı/ öğretim ücreti muafiyeti sağlandığını da kaydeden Bakan Yanık, “Şehit ve gazilerimizin çocuklarının geleceğe daha iyi hazırlanabilmelerine önem veriyoruz. Şehit ve gazi çocuklarımız, özel ortaöğretim kurumlarının yüzde 3’lük ücretsiz eğitim kontenjanından yararlanabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

PSİKOSOSYAL DESTEK

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına sunulan psikososyal destek konusunda Yanık, “Onların kendilerini yalnız hissetmemeleri bizim hassas olduğumuz bir konudur. Düzenli ziyaretlerle onlara psikososyal destek hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda 2017 yılından bugüne kadar 152 bin 8’i gazi olmak üzere, 296 bin 507 şehit yakını ve gazimizi evlerinde ve işyerlerinde ziyaret ettik” dedi.

ÖTV’SİZ ARAÇ HAKKI

Bakan Yanık, ayrıca engellilik oranı yüzde 90’nın üzerinde olan ve özel donanımlı araç kullanması gereken gazilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yararlandığını belirtti. Yanık, “Şehitlerimizin bir yakını, ayrıca engellilik oranı yüzde 90 veya daha fazla olan malul gaziler ile bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun özel tertibat yaptıran gazilerimiz için bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV muafiyeti sağlanmaktadır” dedi.

ÜCRETSİZ ULAŞIM

Bakan Yanık, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına ulaşım desteği de verildiğini kaydetti. Şehitlerin eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile anne-babalarının; gazilerin, gazi eşlerinin ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile anne-babalarının ücretsiz seyahat hakkı bulunduğunu ifade eden Yanık, toplam 197 bin 367 şehit yakını ile gazi ve gazi yakınının bu haktan yararlandığını bildirdi.

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ

Şehit yakınları ve gazilerin bir konut ile sınırlı olmak üzere faizsiz konut kredisi hakkı bulunduğunu anlatan Yanık, 2021 yılı için bu kredi miktarının 177 bin lira olarak belirlendiğini bildirdi. Gazilere sıra tahsisli kamu konutlarında ek 40 puan verildiğini belirten Yanık, ayrıca evde kullanılan elektrik ücretinde yüzde 40, su ücretinde yüzde 50 indirim uygulandığını ifade etti.

BUGÜNE ÖZEL İNDİRİMLER

Bakan Yanık, ayrıca Birleşmiş Markalar Derneği ile yapılan işbirliğiyle bu yıl Gaziler Günü’ne özel olmak üzere kozmetikten giyime elektronik eşyadan mobilyaya pek çok markada şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına özel indirimler uygulanacağını kaydetti.