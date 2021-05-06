TOPLAMDA 5 MİLYAR LİRA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen hafta Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) 5 milyar lira bütçeli yeni programını açıklamıştı. Bu kapsamda küçük işletmelere 75 bin liraya kadar hızlı ve kolay kredi desteği sağlanacak. 3 yılı geri ödemesiz olan kredi üstelik faizsiz ve teminatsız. Bir başka ifadeyle bedava. Yaklaşık 150 bin işletmenin yararlanacağı bu cansuyu niteliğindeki krediyle ilgili merak edilen tüm detayları araştırdık. İşte 10 soruda KOSGEB kredisi...

GELİR KAYBI KRİTERİ

1- Krediyle hedeflenen ne?

Destek, salgından olumsuz etkilenen mikro ve küçük işletmelerin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Ayrıca söz konusu işletmelerin faaliyetlerine devam etmeleri ve istihdamlarını salgın öncesi seviyede muhafaza etmeleri de hedefleniyor.

2- Paket kimleri kapsıyor?

Program iki bileşenden oluşuyor. İmalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulan imalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge (araştırma-geliştirme) sektörlerindeki yenilikçi, genç ve küçük işletmeler programdan yararlanacak.

3- Şirketler neye göre belirlenecek?

Destekten yararlanmak için işletmelerin koronavirüs vakasından önce faal olması ve 2019’da en az 75 bin lira gelir seviyesine ulaşmış olması gerekecek. Yenilikçi, genç ve mikro işletmeler bu asgari gelir kriterinden muaf olacak.

4- Şartları neler?

2020’de 2019’a kıyasla belirli bir gelir kaybına uğrama yani pandemiden etkilenme şartı aranacak. Burada Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamesi üzerinden yüzde 25’lik gelir kaybı kriterine bakılacak. Gelir kaybı oranının hesaplanmasında, işletmelerin Gelir İdaresi Başkanlığı’nda kayıtlı 2020 ve 2019 yılları ilk 5 aylık KDV beyannameleri dikkate alınacak.

Bu kriteri sağlamayan ancak salgın başlangıcından önceki yılda nakit akışı sorunu bulunan işletmelerden de başvuru alınacak ve bütçe artması durumunda bu işletmeler de destekten yararlandırılabilecek. Yenilikçi, genç ve küçük işletmeler ise bu kriterden muaf olacak.

ÜÇ AYDA TAKSİTLE YATACAK

5- Üst limit ne kadar?

Mikro işletmelere 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere 75 bin liraya kadar kredi verilecek. 2017’den sonra kurulmuş yenilikçi faaliyetlerde bulunanlara 25 bin lira daha ilave destek sağlanacak. Ödemeler 3 aylık taksit halinde yani 10.000x3=30.000 lira veya 25.000x3=75.000 lira şeklinde olacak. Destek; mart, nisan, mayıs ayındaki giderlere göre hesaplanacak. Gider kalemleri ise şöyle olacak: Personel giderleri, işyeri kirası, düzenli işletim giderleri (elektrik, ürün/hizmet üretimi ve tesis işletimine ilişkin doğalgaz gideri, su gideri, iletişim giderleri, sanayi bölgesi/sitelerine ödenen atık toplama giderleri) ve malzeme giderleri.

6- Başvurular ne zamana kadar yapılabilir?

3 Mayıs’ta başvuruları alınmaya başlanan kredi için 21 Mayıs’a kadar süre var.

7- Müracaat nasıl yapılacak?

Başvuru sadece internetten yapılabilecek. Buna göre; TC kimlik numarası ve şifreyle e-Devlet’e giren işletme sahipleri ‘arama’ bölümüne KOSGEB yazarak başvuru yapacakları sayfaya ulaşabilecek. Direkt ‘edevlet.kosgeb.gov.tr’ yazarak da başvuru adımları takip edilebilir. Mikro ve küçük işletmeler, KOSGEB veritabanında kayıtlı olmaları ve KOBİ beyannamelerinin güncel ve onaylı olması şartıyla başvuru yapabilecek. Başvuru öncesinde ‘444 1 567’ numaralı KOSGEB çağrı merkezinden bilgi alınabilir.

GERİ ÖDEME 2024’TE BAŞLAYACAK

8- Değerlendirme süreci nasıl olacak?

Diğer KOSGEB destek programından farklı olarak bu yeni programda kurul veya komite değerlendirme prosedürü olmayacak. Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK ağırlıklı resmi kayıtlara göre, başvuru ve uygunluk kriterlerini karşıladığı belirlenen KOBİ’ler için başvuruyu takiben ödeme işlemleri başlatılacak. Ödemeler 3 ay karşılığında 3 taksitte yapılacak. Her ödeme öncesinde, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğu ve istihdamını belirli bir seviyede muhafaza ediyor olduğu kontrol edilecek.

9- Masrafı var mı, geri ödeme ne zaman?

Pandemide işletmelere acil destek amacıyla sunulan bu kredi tamamen faizsiz olacak. Ayrıca teminat da istenmeyecek. Kredi 3 yılı ödemesiz ve faizsiz verilecek. Ödeme 2024’ten itibaren 4’er aylık dönemlerde 6 taksitte (toplam 24 ay) yapılacak. Yani toplamda 5 yıl vadeli faizsiz bir kaynak sağlanmış olacak.

10- Kimler başvuramayacak?