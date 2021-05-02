Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) hızlı destek programı kapsamında, pandemiden etkilenen mikro ve küçük ölçekli işletmelere faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz kredi desteği sağladıklarını söyledi. Varank, “Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler ise 75 bin liraya kadar finansmana hızlı bir şekilde erişebilecek” dedi.

SADECE ONLINE

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından ’Girişimcilik’ temasıyla düzenlenen ’Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu’na video konferans yöntemiyle katılan Varank, destek için başvuruların pazartesiden itibaren e-Devlet üzerinden (sadece online) yapılabileceğini belirterek, “Bütün işletmelerimizi, girişimcilerimizi başvurmaya davet ediyorum” diye konuştu.

AKLINIZA TAKILANI SORUN

Buna göre; TC kimlik numarası ve şifreyle e-Devlet’e giren işletme sahipleri ‘arama’ yazan yerden KOSGEB yazarak başvuru yapacakları sayfaya ulaşabilecek. Direkt ‘edevlet.kosgeb.gov.tr’ yazarak da başvuru adımları takip edilebilir. Bu platformda tüm destekler hakkında ayrıntılı detay var. Başvuru öncesinde bilgi almak için ‘444 1 567’ numaralı KOSGEB çağrı merkezini veya ‘0 312 368 07 15’ numaralı kurumsal hattı arayabilirsiniz.

KDV BEYANINA GÖRE YÜZDE 25 KAYIP ŞARTI

Bu destek, salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ancak istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanındaki filiz şirketleri (start-up) kapsıyor.

Kriterler özetle şöyle:

Koronavirüs öncesi faal olmak.

İstihdamını muhafaza etmek.

Gelir kaybına uğramak (pandemiden sonraki KDV beyannamesi üzerinden yüzde 25 gelir kaybı)

Nakit akışı bozulmuş olmak.

GERİ ÖDEME İÇİN DE ARTI 2 YIL SÜRE

Zor durumdaki işletmelere nefes aldıracak kredi desteğinin en önemli özelliği faizsiz, teminatsız ve 3 yıl boyunca geri ödenmeyecek olması. Mayısta kredi alan bir işletme sahibi ödemeye 2024’ten itibaren başlayacak. Ödemeler de her ay değil 4’er aylık vadeler halinde yapılacak. Toplam 6 taksitte borcun tahsili öngörülüyor. Bu da borç geri ödemesinin toplam 2 yıl (24 ay) içinde yapılacağı anlamına geliyor. Bir başka ifadeyle küçük işletmelere 5 yıl vadeli bedava finansman sağlanmış oluyor.

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