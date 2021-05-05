Faizsiz kredi desteğine rekor başvuru! Kritik tarih 21 Mayıs...

Bir ay daha uzatılan gelir kaybı, kira desteğinden yararlanan esnaf sayısı da 1 milyon 200 bine ulaştı, yapılan ödeme de 3.2 milyar lira oldu.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, KOSGEB aracılığı ile yaklaşık 130 bin işletmeye sağlanacak 5 milyar liralık desteğe başvurular pazartesi günü başladı. Mikro işletmelere 30 bin, küçük işletmelere 75 bin liralık destek kapsamında ilk ödeme haziran ayında yapılacak. Teminatsız, faizsiz geri ödemeli kredi desteğine başvurular 21 Mayıs'a kadar sürecek.

KOSGEB'den alınan bilgiye göre ilk başvuru günü 22 bin 521 işletme destek için başvurdu. Aynı gün binin üzerinde işletmenin kredisi onayladı. KOSGEB geçen yıl nisan ayından itibaren başlattığı destek programları kapsamında 31 bin işletmeye 1 milyar liralık kredi desteği sağladı.

KOSGEB kredi yönetmeliği kapsamında da 12 bin işletmeye 140 milyon lira faiz desteği verilerek 1 milyar liralık kredi hacmi açtı. Bu yıl da mayıs ayına kadar 23 bin 400 işletmeye 514 milyon TL'nin üzerinde ödeme yapıldı.

Aynı dönemde bin 439 işletmeye 12. 4 milyon lira faiz desteği ile yaklaşık 94 milyon liralık kredi hacmi oluşturuldu. Böylece geçen yıl nisan ayından bu yana 66 bin işletmeye 2.6 milyar liraya yakın destek sağlanmış oldu.