Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla pandemiden olumsuz etkilenen mikro işletmelere 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere ise 75 bin liraya kadar kredi verileceği açıklanmıştı. 3 yılı geri ödemesiz olan kredi üstelik faizsiz ve teminatsız. Bir başka ifadeyle bedava olan 5 milyar lira bütçeli Hızlı Destek Programı’na başvurular 3 Mayıs’ta başlamış ve 21 Mayıs’ta sona ermişti.

Destek paketi için koşulların esnetildiği ve artık ciro kaybı kriterinin aranmadığı ikinci etap başvuruları ise 21 Haziran’da başlayarak dün sona ermişti.

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, daha fazla işletmenin yararlanabilmesi için sürenin 28 gün daha uzatıldığını açıkladı. Kurt, “Şartları sağlayan mikro ve küçük ölçekli işletmeleri desteğimizden faydalanmaya davet ediyoruz” dedi. Başvurular, e-Devlet üzerinden 6 Ağustos’a kadar yapılabilecek.

GERİ ÖDEME 2024’TE

-İşletmelerin korona salgınından önce faal olması ve 2019 yılında en az 75 bin lira gelir seviyesine ulaşmış olması gerekecek.

-Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelerde asgari gelir kriterine bakılmayacak.

-Mikro ölçekli işletmelere 3 ay 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere de yine 3 ay 75 bin liraya kadar destek sağlanacak.

-İşletmeler, bu destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız yararlanacak.

-2017 ve sonrasında kurulan ve yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelere 25 bin liraya kadar ilave destek verilecek.

-Desteğin geri ödeme süreci, 2024’te başlayacak ve 2025’in sonuna kadar devam edecek. Yani 2 yılda tamamlanacak.