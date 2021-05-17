Esnafa faizsiz kredi, hibe, ciro desteği vatandaşa da TOKİ’den indirim imkanı ve vergi, çek ile icra ertelemeleri konusunda 31 Mayıs’a kadar süre tanındı. İşte, mayısa özel desteklerin tüm ayrıntıları...

1- 7 BİN LİRA İÇİN BAŞVURUYU KAÇIRMAYIN

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren esnafa 2021’in Ocak, Şubat ve Mart dönemini kapsayacak şekilde 3 ay boyunca 1.000 liralık hibe (gelir kaybı desteği) ve büyükşehirde 750 lira diğer şehirlerde de 500 lira olmak üzere kira desteği uygulaması başlatılmıştı. Son açıklanan kararla nisan da eklenerek, verilecek desteğin süresi 3 ay yerine 4 aya çıkarıldı. Esnafa 4 ayda 7 bin lira toplam ödeme imkanı sağlayan yardım için başvurular, e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden 31 Mayıs saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

CİRO VE PRİM KATKISI

Bu arada yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetinde bulunan işletmelere yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteği (2 bin liradan 40 bin liraya kadar) için de başvurular, 31 Mayıs 2021 saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Ciro yardımı nisan ve mayısı kapsayacak şekilde 2 ay için ödeniyor. Ayrıca lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve spor salonu gibi birçok alanda mayıs sonuna kadar 1.500 lira sigorta prim yardımı da var.

2- EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜNE KOLAYLIK

‘Tam kapanma’ dönemine denk gelen egzoz gazı emisyon ölçümlerinin yaptırılması konusunda herhangi bir hak kaybı yaşanmadı. Vatandaşın mağdur olmaması için bugünden itibaren 15 gün içerisinde bu ölçümlerin olabileceğini içeren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzalı genelge, valiliklere gönderildi.

3- 3 YIL GERİ ÖDEMESİZ 75 BİN LIRA

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) 5 milyar lira bütçeli yeni programına başvurular 21 Mayıs’a kadar sürecek. Bu kapsamda küçük işletmelere 75 bin liraya kadar hızlı ve kolay kredi desteği sağlanacak. 3 yılı geri ödemesiz olan can suyu kredisi, üstelik faizsiz ve teminatsız. Bir başka ifadeyle bedava.

5 YIL VADELİ

130 bin işletmenin yararlanacağı krediyle ilgili detaylar şöyle:

İmalat sektöründeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulan imalat, bilgisayar programlama, bilimsel araştırma geliştirme (Ar-Ge) sektörlerindeki yenilikçi, genç ve küçük işletmeler programdan yararlanacak.

Destekten faydalanmak için işletmelerin koronavirüs vakasından önce faal ve 2019’da en az 75 bin lira gelir seviyesine ulaşmış olması gerekecek. Yenilikçi, genç ve mikro işletmeler bu asgari gelir kriterinden muaf olacak.

2020’de 2019’a kıyasla KDV beyannamesi üzerinden yüzde 25’lik gelir kaybı kriterine bakılacak.

Mikro işletmelere 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere 75 bin liraya kadar kredi verilecek. 2017’den sonra kurulmuş yenilikçi faaliyetlerde bulunanlara 25 bin lira daha ilave destek sağlanacak.

e-Devlet ve ‘edevlet.kosgeb.gov.tr’ üzerinden yapılabilecek başvuru için ‘444 1 567’ numaralı KOSGEB çağrı merkezinden bilgi alınabilir.

Geri ödeme 2024’ten itibaren 4’er aylık dönemlerde 6 taksitte (toplam 24 ay) yapılacak. Yani toplamda 5 yıl vadeli faizsiz bir kaynak sağlanmış olacak.

İŞTE İZLENECEK TAKVİM

İşletme başvurusu: 3-21 Mayıs 2021

KOSGEB ilk kontrol süreci: 24-31 Mayıs 2021

Varsa bildirilen eksik ve hataların işletme tarafından giderilmesi süreci: 1-4 Haziran 2021 saat 23:59

KOSGEB son kontrol süreci: 7-10 Haziran 2021

Başvuruların öncelik sırasına göre sıralanması ve bütçe kapsamında desteklenebilecek işletmelerin belirlenmesi: 11-16 Haziran 2021

Sonucun bildirilmesi: 17 Haziran 2021

4-BEYANNAME VERMEDE AY SONUNA KADAR SÜRE

Korona tedbirleri kapsamında 29 Nisan’da başlayan ve 17 gün süren ‘tam kapanma’ uygulaması bugün sona erdi. Vatandaşa 17 günlük kısıtlama döneminde vergi kolaylığı da sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün akşama kadar verilmesi gereken 2021 yılı birinci geçici vergi dönemine (ocak-şubat-mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin, 31 Mayıs Pazartesi gününün sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

5-KARŞILIĞI OLANA İBRAZ İMKANI

Çeklerin bankalara ibrazı ile icra iflas takipleri 1 ay ötelendi. Böylece kamu idarelerinin, kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak. Bu tarihlere isabet eden çeklerin belirtilen tarihler arasında bankaya ibrazı halinde, çek hesabı sahibinin hesabında, karşılığının bulunması kaydıyla çek ödenebilecek. Aksi takdirde 1 Haziran 2021 tarihinden önce ‘karşılıksızdır işlemi’ yapılamayacak. Ayrıca 30 Nisan ile 31 Mayıs dönemi için vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında, bu tarihler arasında icra ve iflas takibi de başlatılamayacak. İhtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracak.

6-EVDE 'YÜZDE 20' AVANTAJI

Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik başlattığı yüzde 20 indirim kampanyası için başvurular 28 Mayıs’ta bitiyor. Kalan taksit sayısı 12’den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25’ini peşin ödeyecek hak sahipleri indirimden yararlanabilecek. Örneğin 100 bin lira borcu olan bir hak sahibi, kampanyadan yararlanırsa 80 bin lira ödeyecek. Borcunun yüzde 25’ini kapatırsa, 25 bin lira için 5 bin lira indirim alacak, 20 bin lira ödeyecek. İsteyen Ziraat Bankası ve Halkbank’tan 120 ay vadeye kadar konutta yüzde 1.37, işyerinde yüzde 1.47 oranla kredi de kullanabilecek.



