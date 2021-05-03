Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla, pandemiden etkilenen mikro ve küçük ölçekli işletmelere verilecek faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz kredi desteği için başvuruların bugün başladığını ve 21 Mayıs’a kadar süreceğini söyledi.

130 BİN İŞLETME

Mikro ölçekli işletmelere 30 bin lira, küçük işletmelere ise 75 bin lira üst limitli destek sağlanacağını belirten Bakan Varank, “Teknoloji tabanlı start-up’ların (genç girişimci) test ve sertifikasyon gibi ihtiyaçları için de 25 bin liraya kadar ilave destek vereceğiz. Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan yararlanabileceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

İLK ÖDEME HAZİRANDA

5 milyar liralık büyüklüğe sahip destek paketinde ilk ödemelerin haziran ayında yapılması hedefleniyor. Başvurular, hem e-Devlet üzerinden hem de kosgeb.gov.tr'deki e-hizmetler butonundan girişle yapılabiliyor. Buna göre; TC kimlik numarası ve şifreyle e-Devlet'e giren işletme sahibi, 'arama' bölümüne KOSGEB yazarak başvuru yapacağı sayfaya ulaşıyor. Gerekli bilgileri doldurduktan sonra onay vererek başvurusunu tamamlıyor.