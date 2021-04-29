Faizsiz kredi müjdesi! 3 yıl geri ödeme yok

3 yıl ödemesiz ve faizsiz kredi müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmen açıkladı. Kredi için 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB'e başvurular yapılacak. Krediden salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketler yararlanacak.

MÜJDELERİ PEŞ PEŞE SIRALADI

Emekliler için 2018'de başlatılan bayram ikramiyesi ödemelerini 1000 liradan 1100 liraya yükseltme kararı aldıklarını, bununla ilgili düzenlemenin Meclis'te varılan uzlaşmayla gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Salgının, faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflarımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteğiyle, 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteği süresini 1 ay daha uzatıyoruz. TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini 1 Temmuz 2021 tarihine kadar erteliyoruz. Ayrıca TESKOMB kefaletiyle kredi kullanan esnafımızdan taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir."

Erdoğan, "Diğer yandan, KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Bu destek, öncelikle Kovid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir." diye konuştu.

Teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketlerin de bu desteğe başvurabileceklerini söyleyen Erdoğan, "Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Bu sektörlerde, şartları taşıyan mikro ve küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren elektronik devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler." bilgisini verdi.



