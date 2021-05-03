Faizsiz kredi, ödemeler yıl sonra… Detayları KOSGEB Başkanı anlattı!

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde ekonominin olumsuz yönde etkilenmesini engellemek için destek paketleri hayata geçirildi. KOSGEB de mikro ve küçük işletmeleri desteklemeye yönelik bir destek programı hazırlandı. 3 yıl ödemesiz sıfır faizli KOSGEB destek programına başvurular başladı.

Destek programıyla, mikro işletmelere 30 bin liraya, küçük işletmelere ise 75 bin liraya kadar faizsiz kredi sağlanacak. Desteğin toplam bütçesi ise 5 milyar lira. Teknoloji tabanlı start-upların test ve sertifikasyon ihtiyaçları için de 25 bin lira üst limitli ilave destek imkanı sağlanacak. Destek programının geri ödemeleri 2024 yılında başlayacak, eşit taksitlerle yapılacak.

Konuyla ilgili CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun'a konuşan KOSGEB Başkanı Hasan Basrikurt, "Paketimizin kapsamı geçen hafta Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, hafta sonu da Bakanımızın özellikle vurguladığı üzere imalatçı KOBİ ve start-up'ları kapsıyor. İmalatçı KOBİ derken hizmet ve perakende sektörü, biz KOSGEB olarak bunu dışında tutuyoruz. Ağırlıklı olarak imalat yapıyorsa KOBİ'miz pandemiden zarar gördüyse bu krediden faydalanacak. Bizim şu anda hedeflediğimiz 130 bin KOBİ'miz var. Burada hizmet sektörü ve perakende sektörü KOSGEB desteğinin dışında" açıklamasında bulundu.

Basrikurt, desteklerin limitlerinden de bahsetti ve "Mikro'dan kastımız şu 10 kişiye kadar çalışanı mikro olarak kabul ediyoruz. 50 kişiye kadar çalışanı küçük işletme olarak kabul ediyoruz. Mikroda 30 bin liraya, küçük işletmede 75 bin liraya kadar desteğimiz olacak. Bunlara internet sitesinden başvurabilecekler. KOBİ'lerimizin müdürlüklerimize gelmesine gerek yok. Tüm işlemler internet üzerinden halledilecek. E-devlet üzerinden sistem açık ama KOSGEB.gov.tr'den devam edebilirler. Her aşamada detaylı bilgilendirmeler var. Biz vatandaşımızdan taahhüt istiyoruz. Krediyi işletme giderlerimiz için kullanmalarını istiyoruz. İşletme giderleri için bir taahhütnamemiz var. Hemen hemen tüm işlemleri KOSGEB'e alışık Kolay şekilde 6-7 dakikada halledebilirler" dedi.

Geri ödemeler Haziran 2024'te yapılacağını belirten KOSGEB Başkanı Basrikurt, "Bu süre zarfında faiz ödemesi olmayacak. 3 yıl sonra ödemeler yapılacak. Bakan Mustafa Varank'ın da belirttiği üzere haziran ortasından itibaren destekler KOBİ'lere verilecek. İşletmeleri ayağa kaldırmak için, personel desteği için, hammadde için vereceğiz. Tabii gelir kaybını belirtmek gerekiyor. Vatandaşımızın pandemiden zarar gördüğünü gelir kaybından ölçebiliyoruz. Gelir kaybını test edince istihdamda düşüşü var mı onu tespit ediyoruz" açıklamasında bulundu.