Faizsiz ve 60 ay taksit! Çiftçilere büyük kolaylık

Ziraat Bankası, kuruluş amacına uygun olarak tarımı desteklemeye devam ediyor. Çiftçilerin tüm ihtiyaçlarının finansmanındaki desteğine ek olarak, ödeme güçlüğü yaşayan tarımsal kredi borçlusu müşterilerine de ödemelerini kolaylaştırıcı imkanlar sağlayan banka, şimdi de takibe düşen tarım kredileri için yeni bir yapılandırma programı başlattı.

31 MART’A KADAR

Banka program kapsamında, pandemi döneminin koşulları ve kuraklık nedeniyle kredi borcu takibe düşen çiftçiler için ödeme kolaylığı sağlayacak. Bu imkanla 30 Kasım 2021 tarihinde takip hesaplarında borcu bulunan çiftçilerin, takipteki tarımsal kredilerine yönelik ödeme kolaylığı sunuluyor. Uygulama, 31 Mart 2022 tarihine kadar sürecek.

ÖDEME İMKANINDAN YARARLANIN

Çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Ziraat Bankası Kredi Risk İzleme ve Tasfiye Genel Müdür Yardımcısı Recep Türk, “Tarım sektöründe kredi kullanmış olup ödeme güçlüğü sebebiyle takip hesaplarında bakiyesi bulunan müşterilerimize büyük bir ödeme kolaylığı sağladık. Faydalanmak isteyen müşterilerimizi şubelerimize bekliyoruz” dedi.

FAİZSİZ VE 60 AY TAKSİT

Takibe düşen tarımsal kredi borcunun tek seferde kapatılması halinde, kredilerin takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka herhangi bir ad altında faiz talep edilmeyecek. Borcunu tek seferde kapatma imkanı olmayanlara ise cari kredi faiz oranlarından hesaplanacak toplam borç, çiftçinin gelir elde etme dönemlerine uygun şekilde, faizsiz olarak 60 aya kadar taksitlendirilebilecek.