Yemek Fajita tarifi: Fajita nasıl yapılır?

Fajita tarifi: Fajita nasıl yapılır?

Yemek

Fajita tarifi: Fajita nasıl yapılır?

Et ile yapılan yemeklerin arasında en çok sevilen tariflerden birisi de fajita tarifi. Sevdiklerinize hazırlamak için fajita tarifi arıyor ya fajita nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Fajita tarifi için "Fajita tarifi: Fajita nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

04 Eylül 2020, Cuma 18:34 Son Güncelleme:
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İster dana ister tavuk eti ile hazırlayabileceğiniz en güzel tariflerden birisi fajita tarifi. Sevdiklerinize hazırlamak için fajita tarifi arıyor ya fajita nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Fajita tarifi için "Fajita tarifi: Fajita nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Fajita tarifi

Fajita malzemeleri

  • 150 gr ince dövülmüş bonfile
  • 1 soğan
  • 2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
  • 1 sivri biber
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tutam karabiber
  • 1 tutam tuz
  • 1 tutam kırmızı pul biber

Fajita yapılışı

Fransız damak tadını bilen ya da tanışmak isteyen lezzet tutkunları için yumuşacık etlerle siz de leziz ve pratik tatlar hazırlayabilirsiniz. Bonfileleri, zeytinyağı, tuz, karabiber ve kırmızı pul biber ilave ettiğiniz bir kapta 30 dakika marine edin. Ayçiçeği yağını ısıttığınız tavada, piyazlık doğradığınız soğan, halka doğradığınız sivri biber, tuz ve karabiberi soteleyin. Üzerine bonfileleri ilave edip, her iki tarafını da pişirin. Süzme yoğurt, salata ve tortilla ile servis yapın.

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