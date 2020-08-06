Namıdiğer nohut köftesi: Falafel tarifi

Tadına bayılacağınız, yapımı ise bir o kadar kolay oaln falafel tarifi misafirlerini tarafından da çok sevilecek. Sevdiklerinize hazırlamak için falafel tarifi arıyor ya da falafel nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Falafel tarifi için "Falafel tarifi, falafel nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Falafel tarifi

Falafel malzemeleri

2 su bardağı nohut

1 küçük soğan

3-4 diş sarımsak

Yarım su bardağı maydanoz

2 yemek kaşığı un

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kabartma tozu

Susam

Tahin sosu için:

1 su bardağı yoğurt

Çeyrek su bardağı tahin

2 yemek kaşığı limon

1 diş sarımsak

Falafel yapılışı

Önceden suda bekletilmiş ve haşlanmış nohutlarınızı sudan geçirin. Güzelce kurulayın ve rondo da çekin. Yarısından fazlasını derin bir yoğurma kabına alın. Rondonun içinde kalan çekilmiş nohutun üzerine soğan, sarımsak, maydanoz, taze soğan ekleyin ve çekin. Ardından yoğurma kabına ekleyin. Yoğurma kabının içine unu ve baharatları ekleyin. Yoğurun. Bu aşamada kıvamını alana kadar un miktarını arttırabilirsiniz. Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve elinizle yuvarlayın. Bu aşamada elinizi biraz yağlayabilirsiniz. Ardından yaklaşık bir saat kadar buz dolabında köfteleri dinlendirin. Dolaptan çıkartın ve derin yağda kızartın. Altın sarısı renk alınca yağdan alın ve havlu peçete serili bir kabın içerisine koyun. Falafelleri tahinli sos eşliğinde servis edebilirsiniz.



