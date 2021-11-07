Falcao 11 dakikada önce gol attı sonra sakatlanıp çıktı
Galatasaray'dan ayrılıp Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao büyükleri boş geçmiyor. Barcelona'dan sonra Real Madrid'e de golünü atan Falcao, Vallecano'daki ilk sakatlığını da yaşadı.
07 Kasım 2021, Pazar 09:45 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra geldiği Rayo Vallecano'da oynadığı 7 maçta 5 gol atan Radamel Falcao, hafta içinde kas ağrıları sorunu yaşamış ve bu yüzden Real Madrid maçında yedek başlamıştı.
Falcao, 69. dakikada girdiği maçta 76. dakikada gol attı ancak 80. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
Kolombiyalı yıldızın golü takımına yetmedi ve maç Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
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