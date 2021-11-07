Falcao 11 dakikada önce gol attı sonra sakatlanıp çıktı

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra geldiği Rayo Vallecano'da oynadığı 7 maçta 5 gol atan Radamel Falcao, hafta içinde kas ağrıları sorunu yaşamış ve bu yüzden Real Madrid maçında yedek başlamıştı.

Falcao, 69. dakikada girdiği maçta 76. dakikada gol attı ancak 80. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Kolombiyalı yıldızın golü takımına yetmedi ve maç Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.