Falcao 2 ay aradan sonra çimlere bastı
Radamel Falcao 1 Ekim'deki PSG maçının ardından sakatlanmış ve o günden beri sahada antrenman yapamamıştı. 2 Aralık itibarıyla İstanbul'da çalışmalara başlayan Falcao, takımdan ayrı şekilde önce salonda, sonra da sahada özel program dahilinde çalıştı.
Galatasaray, haftalardır beklediği haberi nihayet aldı: Falcao çalışmalara başladı. Tam 2 ay aradan sonra çimlere basan Falcao, sakatlık döneminde olduğu gibi önce salonda, sonra da nihayet sahada çalıştı.
Topsuz çalışma yapan Falcao, takımdan ayrı şekilde fizyoterapist eşliğinde idman yaptı. Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda oynayacağı Tuzlaspor karşılaşması çalışmalarında yer alan Falcao'nun maç kadrosunda olması beklenmiyor.
Antrenmanda Fatih Terim ve Falcao'nun konuştuğu anlar da görüntülendi. Terim, oyuncusunun takıma maksimum faydayla dönmesini sağlamaya çalışıyor.
Diğer sakatlardan da haber var
Sakat olan diğer isimlerden Feghouli ve Lemina çalışmada yer almadı. İki oyuncunun durumu yarın belli olacak. Şener Özbayraklı adaptasyon çalışmalarına başlarken Babel ise fizyoterapistler eşliğinde salonda çalıştı.