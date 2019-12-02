Falcao 2 ay aradan sonra çimlere bastı

Galatasaray, haftalardır beklediği haberi nihayet aldı: Falcao çalışmalara başladı. Tam 2 ay aradan sonra çimlere basan Falcao, sakatlık döneminde olduğu gibi önce salonda, sonra da nihayet sahada çalıştı.

Topsuz çalışma yapan Falcao, takımdan ayrı şekilde fizyoterapist eşliğinde idman yaptı. Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda oynayacağı Tuzlaspor karşılaşması çalışmalarında yer alan Falcao'nun maç kadrosunda olması beklenmiyor.

Antrenmanda Fatih Terim ve Falcao'nun konuştuğu anlar da görüntülendi. Terim, oyuncusunun takıma maksimum faydayla dönmesini sağlamaya çalışıyor.









Diğer sakatlardan da haber var

Sakat olan diğer isimlerden Feghouli ve Lemina çalışmada yer almadı. İki oyuncunun durumu yarın belli olacak. Şener Özbayraklı adaptasyon çalışmalarına başlarken Babel ise fizyoterapistler eşliğinde salonda çalıştı.