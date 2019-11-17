Falcao 2 maç daha kaçıracak

45 günü aşkın süredir forma giyemeyen ve bu süreçte 7 maç kaçıran Falcao, Galatasaray'da soru işaret olmaya devam ediyor. Büyük beklentilerle transfer edilmesine rağmen gerek oynadığı süreçte gerek sakatlık sürecinde hayal kırıklığı yaratan yıldız forvet, tedavi konusunda da taraftarın canını sıkıyor.

İspanya'da tedavi olduktan sonra Türkiye'ye döneceği açıklanan ve beklenen tarihten 4 gün gecikmeli olarak İstanbul'a gelen Falcao, Salı günü yeniden İspanya'ya gidecek. Kulübün yaptığı ilk açıklamada tekrar İspanya'ya gideceğine değinilmemesi taraftarda 'plansızlık' endişesi yaratıyor.









İki maç daha yok

Galatasaray'ın şimdiye kadar oynadığı 4 Şampiyonlar Ligi maçının 2'sini kaçıran Falcao, ligde de 5 maç kaçırdı. Galatasaray'ın 22 Kasım'daki Başakşehir ve 26 Kasım'daki Brugge maçlarını da kaçıracağı öğrenilen forvet, böylece 9 maçta forma giyememiş olacak.



