Falcao, Abdürrahim Albayrak ve Ahmet Bulut'la bir araya geldi

Falcao, Abdürrahim Albayrak ve Ahmet Bulut'la bir araya geldi Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen Radamel Falcao'nun Galatasaray 2'nci Başkanı Abdürrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut'la buluştuğu yeni bir fotoğraf ortaya çıktı.