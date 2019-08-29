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Falcao, Abdürrahim Albayrak ve Ahmet Bulut'la bir araya geldi

Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen Radamel Falcao'nun Galatasaray 2'nci Başkanı Abdürrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut'la buluştuğu yeni bir fotoğraf ortaya çıktı.

29 Ağustos 2019, Perşembe 17:46
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Falcao, Abdürrahim Albayrak ve Ahmet Bulut'la bir araya geldi

Radamel Falcao, Abdürrahim Albayrak ve Ahmet Bulut'la konuşurken çekilmiş yeni bir fotoğrafla tekrar gündemde. TRT Spor muhabirinin sorularını yanıtlayan Falcao, "Galatasaray'a gidiyor musun?" şeklindeki soruya "Gideceğim, gidebilirim" yanıtını verdi.

Falcao'nun kameraları görünce tedirgin olduğunu ve kaçamak yanıtlar verdiğini söyleyen muhabir Dündar Keşaplı, transferin gerçekleşebileceği konusunda bir izlenim edindiğini aktardı.

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