Falcao güle oynaya geliyor

Galatasaray'ın yeni transferi Falcao, güle oynaya İstanbul'a geliyor

01 Eylül 2019, Pazar 18:29 Son Güncelleme:
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Falcao güle oynaya geliyor

Galatasaray yeni transferi Radamel Falcao, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile İstanbul'a geliyor.

Özel uçakla İstanbul'a gelen kafilede neşeli görüntüler dikkat çekti.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Falcao ve Abdurrahim Albayrak'ın uçak içinde oynadığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

Falcao'nun akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelmesi bekleniyor. 

İSTANBUL (İHA)

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