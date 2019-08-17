Falcao kadroda yok

Fransa Lig 1 ekibi Monaco, Radamel Falcao'nun idmanda sakatlık yaşadığı için Metz maçı kadrosunda yer almadığını açıkladı

17 Ağustos 2019, Cumartesi 21:51 Son Güncelleme:
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Falcao kadroda yok

Adı, Galatasaray ile anılan Kolombiyalı golcü, idmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle Monaco'nun Metz ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldı.

ANTRENMANDA SAKATLIK GEÇİRDİ

Monaco Kulübü’nden yapılan açıklamada, oyuncunun antrenmanda bir sakatlık geçirdiği ve sakatlığından dolayı maçın kadrosunda yer alamayacağı bildirildi.

Galatasaray adına Falcao’nun transfer görüşmelerini yürüten menajer Ahmet Bulut, Falcao’nun Monaco forması ile Metz karşısına çıkacağını ve bu maçtan sonra da oyuncunun transferinin netleşeceğini söylemişti.

DHA

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