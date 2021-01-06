Galatasaray tarihinin fiyat/performans olarak belki de en büyük hayal kırıklığı yaratan oyuncusu olan dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao'nun Instagram hesabından Miami'deki emlak şirketlerini ve danışmanlarını takip etmesi dikkat çekti.
Futbol Falcao Miami'deki emlakçıları ve hastaneleri takibe aldı
Falcao'nun ismi David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ile anılıyordu. 34 yaşındaki yıldızın Sarı Kırmızılılar ile olan sözleşmesi 2022 yılının Haziran ayında sona eriyor.
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