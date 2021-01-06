Futbol Falcao Miami'deki emlakçıları ve hastaneleri takibe aldı
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Falcao Miami'deki emlakçıları ve hastaneleri takibe aldı

Futbol

Instagram hesabından Galatasaray yazısını kaldıran Falcao'nun Inter Miami ile görüştüğü iddia edilmişti. Inter Miami kulübünü takibe alan oyuncu bir de şehrdeki emlakçıları ve hastaneleri takip etti. Falcao, Miami'de ev bakıyor iddiaları var.

06 Ocak 2021, Çarşamba 10:55 Son Güncelleme:
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Galatasaray tarihinin fiyat/performans olarak belki de en büyük hayal kırıklığı yaratan oyuncusu olan dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao'nun Instagram hesabından Miami'deki emlak şirketlerini ve danışmanlarını takip etmesi dikkat çekti.

Falcao'nun ismi David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ile anılıyordu. 34 yaşındaki yıldızın Sarı Kırmızılılar ile olan sözleşmesi 2022 yılının Haziran ayında sona eriyor.

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