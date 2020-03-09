Futbol Falcao Milli Takım kadrosuna alındı

Falcao Milli Takım kadrosuna alındı

Futbol

Falcao Milli Takım kadrosuna alındı

Galatasaray'da son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Radamel Falcao, Kolombiya Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

09 Mart 2020, Pazartesi 21:54 Son Güncelleme:
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Milli takım teknik direktörü Carlos Queiroz, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği son 7 maçta 8 kez rakip fileleri havalandıran 34 yaşındaki Falcao'yu 34 kişilik aday kadroya çağırdı. Kolombiya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 27 Mart'ta sahasında Venezuela, 31 Mart'ta ise deplasmanda Şili ile karşılaşacak. 

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