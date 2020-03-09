Falcao Milli Takım kadrosuna alındı

Milli takım teknik direktörü Carlos Queiroz, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği son 7 maçta 8 kez rakip fileleri havalandıran 34 yaşındaki Falcao'yu 34 kişilik aday kadroya çağırdı. Kolombiya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 27 Mart'ta sahasında Venezuela, 31 Mart'ta ise deplasmanda Şili ile karşılaşacak.

İlgili Haberler Galatasaray galibiyet serisini Sivas'ta bıraktı



