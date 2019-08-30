Bonservisi için 5 milyon Euro istenmesi nedeniyle transferi gerçekleşemeyen Kolombiyalı, Monaco yöneticileriyle son kez konuşup izin istedi. Falcao’yu para vermeden almayı planlayan G.Saray yönetimi de 3 maddelik formül sundu.

G.SARAY’ın 1.5 aydır kadrosuna katmaya çalıştığı Falcao’nun transferinde dün önemli gelişmeler yaşandı. Kolombiyalı, önce bonservisi için 5 milyon Euro isteyen Monaco ile bir araya geldi, ardından soluğu G.Saray heyetinin yanında aldı. Monaco ile görüşen Falcao, “G.Saray’la anlaştım. Artık burada oynamayı düşünmüyorum. Geçen yıl fiyatımda indirime gidersem bu sezon bir kulüple anlaşırsam transferime izin vereceğinizi söylemiştiniz. Sözümde durdum, şimdi sıra sizde. Kalırsam hem ben hem de Monaco Kulübü zarar görecek” dedi.

Transferin bugün bitmesi bekleniyor

FALCAO ardından soluğu G.Saray yöneticilerinin yanında aldı. Falcao, Le Meridien Otel’de 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, İdari Menajer Şükrü Hanedar ve menajer Ahmet Bulut ile bir araya geldi. Heyet ile Falcao, son gelişmeleri masaya yatırdı. G.Saray bonservis bedeli için de yeni bir formül sundu.

UEFA’nın ‘al-sat’ dengesinde eksi bakiyede oldukları için Falcao transferini para vermeden çözmeye çalışan Aslan’ın formülü şöyle:

1-) Oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay.

2-) Devler Ligi’nde çeyrek finale kalınması halinde 1.5 milyon Euro.

3-) Geliri Monaco’ya verilmek üzere bir hazırlık maçı. Monaco bu formüle yeşil ışık yaktı. ‘Al-sat’ dengesi eksi bakiyede kalacak olsa da yeni bir bonservis ödenmeyeceği için de Falcao Devler Ligi’nde oynayabilecek. Transferin bugün sonuçlanması bekleniyor. Ali Naci KÜÇÜK- SporArena