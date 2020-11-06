Falcao'da korkulan oldu: Sivasspor maçında yok
Galatasaray'ın dünkü antrenmanında ön adalesinde ağrı hisseden Falcao, çalışmayı yarıda bırakmıştı. Yapılacak tetkiklerin ardından Falcao'nun durumunun bugün belli olacağı belirtilmişti. Sakatlıkla ilgili ilk açıklama geldi.
06 Kasım 2020, Cuma 15:23 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da dünkü idmanı yarıda bırakan Radamel Falcao için açıklama yapıldı. Kolombiyalı oyuncunun Sivasspor maçında oynaması beklenmiyor.
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Radamel Falcao'nun yapılan tetkikleri sonrası sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı" ifadelerine yer verildi.
Marcao Teixeira ve Marcelo Saracchi takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı bildirildi. Galatasaray 8 Kasım Pazar akşamı Sivasspor'a konuk olacak.
Şampiy10
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