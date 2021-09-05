Futbol Falcao'dan Galatasaray'a veda mesajı

Falcao'dan Galatasaray'a veda mesajı

Futbol

Falcao'dan Galatasaray'a veda mesajı

İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, Galatasaray'a veda mesajı paylaştı.

05 Eylül 2021, Pazar 20:30 Son Güncelleme:
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Instagram hesabından veda mesajı paylaşan Radamel Falcao, "Galatasaraylı dostlar, desteğiniz için teşekkür ederim. Sevgi ve desteğinizi hep hissettim. Teşekkürler İstanbul. Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca Galatasaray taraftarına, tüm ekip arkadaşlarıma, teknik heyete, hocalarıma ve yöneticilerime teşekkür ederim." dedi.

35 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi feshedilmişti.

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