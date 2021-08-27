Galatasaray'ın Radamel Falcao'yu göndererek maliyetinden kurtulma çabaları boşa çıkıyor. Falcao'nun eşi Lorelei Taron, kendisine sorulan "Falcao bu sezon nerede oynayacak?" sorusuna "Bilmiyorum, Tanrı bilir" diyerek konuyu Allah'a havale etti.

Falcao için MLS iddiaları ortaya atılsa da henüz hiçbir resmi girişim yok. Ayrılıkla ilgili tek resmi açıklama ise başkan Burak Elmas'ın "Falcao ve Feghouli ile devam etmeyeceğiz, bunu onlara bildirdik" açıklaması idi.

Bu açıklamanın ardından Sofiane Feghouli, Fatih Terim tarafından kazanılarak ilk 11'e monte edildi ancak Falcao hala kadroya giremiyor.