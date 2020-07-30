Radamel Falcao , Galatasaray ile yola devam ediyor. ABD kulüplerinden Inter Miami ’nin transferini çok istediği, hatta taraftarlarının formalarına adını bile yazdırmaya başladığı Kolombiyalı golcünün, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Fatih Terim’le özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Sezonun büyük bölümünü sakatlıklarla geçiren ve beklentilerin çok uzağında kalan 34 yaşındaki futbolcunun bu görüşmede, “Başarısız olmaya alışık değilim. Çok üzgünüm. Benden beklentilerin farkındayım ve işimi yarım bırakmak istemiyorum. Bu sezon yaşattığım hayal kırıklığını telafi etmek için ne gerekiyorsa yapacağım” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Falcao ve eşi Lorelei Taron, aynı zamanda dördüncü çocukları için gün sayıyor. Dominique, Desiree ve Anette isimli üç kızları bulunan aile, 4-6 hafta içerisinde bir erkek bebek bekliyor. Doğum için de sağlık sisteminden etkilendiklerini belirttikleri Türkiye’yi seçmiş durumdalar. Falcao, eşinin de Türkiye’yi çok sevmesi sebebiyle en azından 1 sezonu daha Galatasaray formasıyla geçirmek istiyor.

Sakatlığı sebebiyle son haftalarda forma giyemeyen Falcao, bu düşüşü sezon başında kaçırdığı kamp dönemine bağlıyor. Kolombiyalı golcü, bu kez Galatasaray’ın yaz kampına dahil olarak fiziksel açıdan çok iyi hazırlanacağını ve istikrarlı şekilde forma giyeceğini dile getiriyor. Falcao, Galatasaray formasıyla bu sezon 22 resmi maça çıkan Falcao, 11 gol 1 asistlik performans sergiledi

Falcao’nun eşi Lorelei Taron geçtiğimiz günlerde paylaştığı bu fotoğrafın altına, “Türkiye’ye gittikçe daha çok aşık oluyorum” yazmıştı.