Radamel Falcao... Dünyanın en popüler golcülerinden olan Kolombiyalı yıldızın transfer süreci uzadıkça uzadı, ama muhteşem bir sonla tamamlandı.

Dünyanın dört bir yanındaki spor medyasında manşetleri Galatasaray’ın Falcao transferi süsledi. Bununla birlikte İstanbul’da taraftarların yaşattığı görkemli karşılama, Falcao’nun heyacanı ve mutluluğuyla birleşince ortaya uzun yıllar unutulmayacak görüntüler çıktı. Son olarak resmi imzanın ardından 33 yaşındaki futbolcunun yaptığı Galatasaray formalı paylaşım, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Her biri dünya yıldızı

Mbappe, Fabregas, Pato, Bakayoko, Moutinho, John Terry, Kluivert gibi futbol dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra eski Formula 1 pilotlarından Felipe Massa ve birçok ünlü sinema oyuncusu, model, hatta sosyal medya fenomenleri, Falcao’ya başarı dileklerinde bulundu.

Eşsiz bir tanıtım fırsatı

Galatasaray’ın resmi hesabından yayınladığı transfer tanıtım videosu, Falcao’nun formalı paylaşımları, Instagram, Facebook, Youtube ve Twitter platformlarında on milyonlarca kez izlendi. Ünlü futbol hesaplarının da paylaşım furyasına katılmasıyla son zamanların en büyük etkileşim sayılarına ulaşıldı. Sarı-kırmızılılar, Falcao transferiyle birlikte dünya çapında büyük bir reklam kampanyasına imza atmış oldu.

Şimdiye dek 103 milyon euro ödendi

Radamel Falcao için bugüne kadar tam 103 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. 2009’da Porto, 5.5 milyon Euro’ya River Plate’ten Kolombiyalı yıldızı transfer etti. 2011’de Atletico Madrid, Porto’ya 40 milyon Euro verdi. 2013’te Monaco, Atletico’ya 43 milyon Euro ödedi. 2014’te Manchester United 7.6 milyon Euro’ya, 2015’te Chelsea 7 milyon Euro’ya Monaco’dan kiraladı.





(Fanatik)