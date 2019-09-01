Falcao'yu taşıyan uçak İstanbul'a indi
Galatasaray'ın yeni transferi Falcao, güle oynaya İstanbul'a yolculuğu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yıldız oyuncunun uçağı 20.30 sularında İstanbul'a indi
Galatasaray yeni transferi Radamel Falcao, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile İstanbul'a geldi.
Özel uçakla İstanbul'a gelen kafilede neşeli görüntüler dikkat çekti.
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Falcao ve Abdurrahim Albayrak'ın uçak içinde oynadığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
UÇAĞI İNDİ
Galatasaray'ın yeni transferi Falcao, güle oynaya İstanbul'a yolculuğu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yıldız oyuncunun uçağı 20.30 sularında İstanbul'a indi.
İSTANBUL (İHA)
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