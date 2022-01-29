Ay’a giden enkaz, Şubat 2015’te fırlatılan bir SpaceX roketinin dört tonluk üst katmanı ve 4 Mart günü Türkiye saatiyle 15.25’te çarpması bekleniyor. Gökbilimcilere yazılım sağlayan Project Pluto‘yu yöneten bir astronom olan Bill Gray, enkazın yörüngesini ilk olarak geçen cuma gördü ve bir blog yazısında, enkazın aya düşeceğinin neredeyse kesin olduğunu, sadece tahmin edilen zamandan birkaç dakika veya kilometre sapma olacağını kaydetti.

Enkazın yörüngesi daha sonra Harvard Üniversitesi ve Smithsonian Enstitüsü tarafından işletilen Astrofizik Merkezi’nde astrofizikçi olan Jonathan McDowell tarafından Twitter hesabında doğrulandı.

Önümüzdeki yıllarda yörüngeye oturtulması planlanan 30 binden fazla Starlink uydusu dikkate alındığında, uzayda çarpışma veya çarpışmaya ramak kalma ihtimallerinin artması muhtemel görünüyor.

Uzmanlar; Boeing, Amazon ve OneWeb gibi şirketlerin geliştirdiği ve bu yıl yörüngeye giren yeni uyduların ve uzay araçlarının sayısının daha fazla kontrolsüz kaza olasılığını artırdığını söylüyor.