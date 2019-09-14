İngiltere’de ‘Sandra’ kod adıyla medyumluk yapan bir kadın, hiçbir özel gücü olmadığını, kendisine gelenlerin falına teknolojiden faydalanarak baktığını açıkladı. Independent gazetesine röportajında Sandra, “Herkes açık kitap gibi. Her şeylerini sosyal medyada paylaşıyorlar. Ben de tüm bilgilerini Google’dan aratıp buluyorum” itirafında bulundu.