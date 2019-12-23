25 yaşındaki İngiliz Fallon Sherrock, Londra'daki Dünya Dart Şampiyonası’nda 5 gün önce bir erkeğe karşı zafer elde eden ilk kadın olarak tarihe geçmişti. Fallon önceki gün dünya sıralamasında 11’inci sıradaki Sırp Mensur Suljovic’i yendi. Son atışında 12’den vurarak kazanan Fallon şimdiden 25 bin sterlinlik ödül kazandı. 5 yaşında otistik bir oğlu olan Fallon, kazandığı ödülü otizmle mücadele eden bir derneğe bağışlayacağını açıklamıştı. 2012’de 18 yaşında gençler dünya şampiyonu olan Fallon, 2014’te oğlunun doğumundan 6 ay sonra karaciğer hastalığına yakalandı. Ölümden dönen Fallon’un yüzü ilaçlar nedeniyle şişti.

Bu halde 2015 Kadınlar Dünya Şampiyonası’na katıldı. İnternette yüzü hakkında dalga geçen yüzlerce kişiye aldırmayan Fallon, dünya ikincisi oldu. Fallon’un şimdiki hedefi; erkeklerle yarıştığı turnuvada dünya şampiyonluğu.

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