Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul'da Celal B. ve Metin S. isimli kişiler gözaltına alındı.

Daha önce Mustafa Söylemez ile kardeşi Faysal Söylemez'in aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin emniyet müdürlüğündeki sorguları sürüyor.





KIYAFETLER BULUNMUŞTU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhaneişletmecisi Halil Falyalıve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürüldüğü silahlı saldırı hakkında mahkemeye tespit edilen bulgular ile ilgili bilgi veren polis, cinayette kullanılan silahların yanı sıra şahısların giydiği kıyafetlerin de bulunduğu soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis, ele geçirilen üç silahın da saldırıda kullanıldığını ve bulunan tabancalardan birinin balistik incelemeler sonucunda Ankara’da bir şahsın yaralanması olayında da kullanıldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis ayrıca, olayda tutuklanan zanlıların eşyalarının DNA ve barut izi için Ankara’ya gönderildiğini ve Mustafa Söylemez’in olay yerinden kaçarken bıraktığı mont ve ayakkabısının da bulunduğunu açıkladı.

DHA





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