Türkiye’de geçen hafta gösterime giren Fame Müzikali, baştan sona coşku dolu performansıyla dikkat çekiyor. 75’inci yılını kutlayan Yapı Kredi ana sponsorluğunda ilk kez Türkiye’ye gelen Londra’nın dünyaca ünlü sahnesi, seyirciyi ilk gençlik dönemlerine götürüyor.

Michael Gore’un hafızalara kazınan ‘Fame’ parçasıyla ilk bölümde doruğa ulaşan ve 2 saat 35 dakika süren müzikal, sanat okuluna girebilmek için dua eden öğrenci sahnesiyle başlıyor. Çoğu öğretmenin branşını yüceltmek adına söylediği “Bu ‘ders’ hayattır” ifadesi kulağa çok tanıdık geliyor.

İki kilo fazlası olan, ırkından dolayı baleye uygun bir vücut tipi olmadığını iddia eden, aşırı derecede dışa dönük ve utangaç tiplerin kendini değiştirmek için uğraştıkları ve içindeki sanatçıyı ortaya çıkarmak adına gösterdikleri çaba takdire şayan!