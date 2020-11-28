Futbol Fanatik 25. yaşında

Fanatik 25. yaşında

Futbol

Fanatik 25. yaşında

FANATİK, 20 Kasım 1995 tarihinden bugüne dek sporda yaşanan tüm gelişmeleri en güncel bilgilerle sizlere aktarmaya devam ediyor. 25 yıldır sporun ve sporcularımızın başarıları neredeyse biz de oradayız. FANATİK 25. YIL GAZETESİ 28 Kasım Cumartesi günü tüm bayilerde ücretsiz! Kaçırmayın…

28 Kasım 2020, Cumartesi 12:31 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin en uzun soluklu spor gazetesi FANATİK, 25. gurur yılında eşsiz bir eki okuyucularının beğenisine sunuyor. Tam 25 yıldır sporda yaşanan tüm gelişmeleri okurlarına en hızlı ve en güncel haliyle ulaştırma çabasındaki Fanatik, çeyrek asırlık yayıncılık deneyimini tek bir ekte topladı.

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20 Kasım 1995 tarihinden bugüne dek sporun ve sporcularımızın başarıları neredeyse biz de oradayız. FANATİK 25. yıl özel gazetesi 28 Kasım Cumartesi günü tüm bayilerde ücretsiz! Kaçırmayın…

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