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Fanatik damat, gelin arabasıyla şaşkına çevirdi

Sakarya’nın Geyve ilçesinde fanatik Galatasaray taraftarı olan damat Yasin Tan, gelin arabasının arkasına ’Kızı aldık sıra Falcao da’ yazdırdı

25 Ağustos 2019, Pazar 18:46 Son Güncelleme:
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Fanatik damat, gelin arabasıyla şaşkına çevirdi

Geyve ilçesi Çengel Mahallesi’nde oturan Yasin Tan, düğünü öncesi gelin arabasını süsledi. Ancak Yasin Tan, taraftarı olduğu Galatasaray’a transferi yılan hikayesine dönen Monaco’nun Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao’yu da unutmadı.

'İNŞALLAH GALATASARAYLILAR DA MURADINA ERER'

Gelin arabasının arkasına ’Kızı aldık sıra Falcao’da’ yazdırdı.

Damat Yasin Tan, "Ben muradıma erdim, inşallah Galatasaray ve taraftarlar da Falcao'ya kavuşup, muradına erer" dedi.

DHA

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