Fantom ağrısı nedir? Fantom ağrısı neden olur?
Bir çoğumuz fantom ağrısını duymamış olabiliriz. Fantom ağrısı, amputelerin uzuvlarını kaybettikleri bölgelerde hissettikleri şiddetli ağrıdır. Daha net açıklamak gerekirse uzuv kaybı yaşayan bölgede hissedilen yanma ve kasılma gibi hislere fantom ağrısı denir. Peki, 'fantom ağrısı nedir?', 'Fantom duyarlılığı kimlerde görülür?', 'Güdük ve fantom ağrısı neden olur?' İşte Fantom ağrısı ile ilgili merak edilenler...
Fantom ağrısı kaybedilen uzuvda görülen ağrıdır. Fantom hissi kesilen uzuvun genellikle kısalmış veya şekli bozulmuş şekilde hissetmektir. Bu durum bazen rahatsız edici hatta hayat kalitesini etkileyen bir şekle gelebilir. Fantom ağrısı ile ilgili bilinmesi ve yapılması gerekenler haberimizin detaylarında.
Fantom ağrı nedir?
Fantom ağrı başka bir deyimle hayalet ağrı anlamına gelir. Fantom ağrı uzuvu kesilmiş birinin artık mevcut olmayan vücut kısmı yerinde hissettiği ağrı, yanma ve batmaya denir.
Fantom duyarlılığı nedir?
Kesilerek kaybedilmiş uzuvun sanki yerinde duruyormuş gibi hissine de fantom duyarlılığı denir.
Güdük ağrısı nedir?
Kesilen uzuvun güdük bölgesinde oluşan ağrıya da güdük ağrısı denir.
Fantom ağrısı neden olur?
Fantom ağrı kaybedilen vücut parçasının yerinde oluşan kronik bir ağrıdır. Uzuv kaybı sonrası ağrılı durumlar, burun, dil, meme, parmak, diş, testis, penis ve anüs gibi diğer vücut parçalarının kaybında da tanımlanabilir. Bu tip ağrıların nedeni ve neye göre oluşabileceği bilinmemektedir. Meme kanseri dokusu ameliyatı sonrası fantom hissi’nin %22-64 arasında olabileceği düşünülmektedir. Tahminlere göre uzuv kaybından sonra oluşan ağrıların nedeni uzuv kaybından önce çok şiddetli bir şekilde çekilen ağrı neden olabilir.
Fantom hissi nasıldır?
Fantom hissi kaybolmuş uzuvu, kısalmış veya şekli bozulmuş şekilde hissedilebilir. Fantom hissinde daha çok uzunun uç kısımları daha canlı hissedilir. Fantom hissi genelde uzuv kaydından sonraki iki yıl içerisinde yavaş yavaş kaybolur.
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