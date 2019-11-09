Fantom ağrısı nedir? Fantom ağrısı neden olur?

Fantom ağrısı kaybedilen uzuvda görülen ağrıdır. Fantom hissi kesilen uzuvun genellikle kısalmış veya şekli bozulmuş şekilde hissetmektir. Bu durum bazen rahatsız edici hatta hayat kalitesini etkileyen bir şekle gelebilir. Fantom ağrısı ile ilgili bilinmesi ve yapılması gerekenler haberimizin detaylarında.

Fantom ağrı nedir?

Fantom ağrı başka bir deyimle hayalet ağrı anlamına gelir. Fantom ağrı uzuvu kesilmiş birinin artık mevcut olmayan vücut kısmı yerinde hissettiği ağrı, yanma ve batmaya denir.

Kesilerek kaybedilmiş uzuvun sanki yerinde duruyormuş gibi hissine de fantom duyarlılığı denir.

Kesilen uzuvun güdük bölgesinde oluşan ağrıya da güdük ağrısı denir.

Fantom ağrısı neden olur?

Fantom ağrı kaybedilen vücut parçasının yerinde oluşan kronik bir ağrıdır. Uzuv kaybı sonrası ağrılı durumlar, burun, dil, meme, parmak, diş, testis, penis ve anüs gibi diğer vücut parçalarının kaybında da tanımlanabilir. Bu tip ağrıların nedeni ve neye göre oluşabileceği bilinmemektedir. Meme kanseri dokusu ameliyatı sonrası fantom hissi’nin %22-64 arasında olabileceği düşünülmektedir. Tahminlere göre uzuv kaybından sonra oluşan ağrıların nedeni uzuv kaybından önce çok şiddetli bir şekilde çekilen ağrı neden olabilir.

Fantom hissi nasıldır?

Fantom hissi kaybolmuş uzuvu, kısalmış veya şekli bozulmuş şekilde hissedilebilir. Fantom hissinde daha çok uzunun uç kısımları daha canlı hissedilir. Fantom hissi genelde uzuv kaydından sonraki iki yıl içerisinde yavaş yavaş kaybolur.

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