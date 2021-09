Far Cry 3, kısa süreliğine ücretsiz oldu

Ubisoft, Far Cry 3'ü Ubisoft Connect üzerinden 11 Eylül tarihine kadar ücretsiz olarak dağıtıyor. Oyunu Ubisoft hesabınıza eklerseniz oyunun PC sürümü tamamen sizin olacak.

Far Cry serisinin yeni oyunu Far Cry 6 ise 7 Ekim'de Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Epic Games Store ve Ubisoft Store üzerinden çıkışını yapacak.