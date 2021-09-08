Far Cry 3, kısa süreliğine ücretsiz oldu
Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Ubisoft'un yaptığı Far Cry 3, Ubisoft Connect üzerinden PC oyuncuları için ücretsiz oldu.
08 Eylül 2021, Çarşamba 09:00 Son Güncelleme:
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Ubisoft, Far Cry 3'ü Ubisoft Connect üzerinden 11 Eylül tarihine kadar ücretsiz olarak dağıtıyor. Oyunu Ubisoft hesabınıza eklerseniz oyunun PC sürümü tamamen sizin olacak.
Far Cry serisinin yeni oyunu Far Cry 6 ise 7 Ekim'de Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Epic Games Store ve Ubisoft Store üzerinden çıkışını yapacak.
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