Far Cry 6 inceleme : Keşfedilecek yepyeni bir dünya

Far Cry 6, Karayiplerdeki Yara adasını yöneten Anton Castillo adındaki diktatörün rejimini çökertmek için yola çıktığımız bir aksiyon yolculuğu. Hikayemizin ana hatları tabii ki rejimi çökertmek, ancak bu yolda yapacağımız yan görev sayısı da oldukça tatmin edici. İsterseniz ada etrafında bulunan kontrol noktalarını ele geçirebilir, tütün ekim alanlarını yakabilir veya Castillo’nun as adamlarını etkisiz hale getirebilirsiniz.

Açık dünya ve özgürlükçü bir oyun olduğu için nasıl oynayacağınıza da siz karar veriyorsunuz. Bir kontrol noktasını önceden inceleyip sessizce düşmanları indirebilir veya gürültülü bir patlamayla onları havaya uçurabilirsiniz, seçim tamamen sizin. Olaylara sessiz başlamak benim kendi kişisel tercihim, gürültü çıkarmak istiyorsanız da önceden alarmları devre dışı bırakabilirsiniz.

Silah seçimlerine gelecek olursak, buradaki seçenekler epey eğlenceli, özellikle de Supremo silahlar olanlar. Ben, genel olarak susturuculu makineli tüfek, uzun namlulu tüfek ve bomba atar kullanıyorum. Resolver ve Supremo silahlar daha özel oluyor. Resolver silahlar, benzersiz hasar verme özelliklerine sahip. Supremo ise sürekli kullanabilen bir özellik değil, bekleme süresi olan bir süper güç gibi düşünebilirsiniz. Supremo silahların içinde güdümlü roketten tutun plak fırlatma makinesine kadar farklı çeşit bulunuyor, üstelik plak fırlatırken müziği de dinleyebiliyorsunuz. Özel silahlar hariç tüm silahlar özelleştirebilir durumda, yani namlusunu, rengini değiştirebilir veya istediğiniz dürbünü takabilirsiniz.

Daha önce de oyunun özgürlükçü bir yapıya sahip olduğundan bahsetmiştim. Eğer ana hikayeye ara verip harita içinde gezmek isterseniz yapabileceğiniz bir sürü aktivite bulunuyor, bu arada harita devasa derece de büyük! Örneğin uçaksavar toplarını devre dışı bırakarak hem XP kazanabilir hem de o alanda rahatça uçak kullanabilirsiniz. Daha sonra balık tutabilir, sokak yarışlarına katılabilir veya hazine avı görevlerini yapabilirsiniz. Bunlar sizi tatmin etmediyse dağın başından kendinizi aşağı bırakıp Wingsuit ile manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

Tüm bunları yaparken karakterimiz Dani Rojas bizimle beraber oluyor. Kendisi yetimhanede büyüdüğü için aile sevgisini ne yazık ki tadamamış. Hikayenin başında da duygusal anlar yaşanıyor ve Dani ardından Libertad’a katılıyor. Peki indirmek istediğimiz adam, yani Anton Castillo kim?

Nam-ı değer Tavukçu! Giancarlo Esposito, Far Cry 6’daki kötü karakter Anton Castillo’yu canlandırıyor. Kendisini Breaking Bad dizisinden hatırlayanlar olacaktır. Castillo, görevlerin ara geçiş sahnelerinde bazen gözüküyor ama konuşmaları ve şehir içindeki pankartlar onunla dolu olduğu için ‘ben her yerdeyim’ imajı veriyor. Propaganda konuşmaları ve ona baş kaldıranların kellesini anında alması onu kana susamış bir diktatöre çeviriyor. Far Cry 5’deki boss olayı burada da kullanılmış yani Castillo en tepedeki adam ama ona ulaşmak için önce tepe adamlarını haklamanız gerekiyor.

Dani Rojas karizmatik bir karakter olmuş, belki de mevcut sisteme baş kaldırması ve kitleleri peşinden götürmesi onu karizmatik yapıyordur, bunu zaman gösterecek. Bu arada hikaye yalnız değilsiniz, artık Amigolarımız da var. Onlar insan değil, hayvanlardan oluşuyor ve bize çok yardım ediyorlar. Guapo isminde bir timsahımız, Chorizo adında bir köpeğimiz hatta Chicharron adında dev bir horozumuz bile var. Bunlar sadece birkaçı daha seçenekler var ve görevler sırasında düşmanların üstüne salınmak için emirlerinizi bekliyorlar.

Sonuca bağlayacak olursak

Far Cry 6, serinin üçüncü oyunundan bu yana en sevdiğim oyun oldu. Hatta oyunun başlarındaki bir görevde tarladaki tütünleri yakarken verdiği his çok hoştu, çünkü Far Cry 3’deki efsane görevlerden birisi de bu şekildeydi. Ubisoft ortaya mükemmel bir iş çıkarmış, evet bazen AI saçmalayabiliyor ya da bug’lar olabiliyor. Ancak devasa bir yapım ortaya konulduğundan bunlar biraz göz ardı edilebilir. 2021’nin en iyi oyunları arasında olacağı tartışmasız bir gerçek, eğer fırsatınız olursa kesinlikle denemelisiniz.